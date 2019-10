Spreadshirt launcht Spreadshop als Marke

Ab Oktober 2019 präsentiert das Leipziger E-Commerce-Unternehmen Spreadshirt seine Shop-Sparte als eigenständige Marke unter dem Namen Spreadshop. Die Markteinführung in Europa folgt auf den erfolgreichen Softlaunch in den USA 2018. Spreadshop ist für die Shopbetreiber kosten- und risikofrei: Aus einer Auswahl von 130 Artikeln können die Betreiber Merchandising-Produkte individuell gestalten und unter eigener URL verkaufen. Spreadshop kümmert sich dabei um den Druck auf Bestellung, weltweiten Versand und Kundenservice in zwölf Sprachen. So können sich die Shopbetreiber auf ihre Botschaft konzentrieren; pro Verkauf verdienen sie eine Provision. Zudem unterstützt Spreadshop die Betreiber mit Tutorials, Marketingtipps und persönlichem Support.

