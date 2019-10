Anda Present: Verstärkung im Vertrieb

Der ungarische Vollsortimenter Anda Present hat zum 1. Oktober 2019 sein Vertriebsteam für den deutschen Markt verstärkt. Künftig wird Sascha Cremer als Area Sales Manager für den Westen und Südwesten Deutschlands seine umfangreichen Branchenkenntnisse sowie seine langjährige Erfahrung in das Unternehmen einbringen.

Cremer ist seit 2007 auf Lieferantenseite in der Werbeartikelbranche aktiv. Zuletzt war er für den niederländischen Werbeartikelimporteur Giving Europe tätig, davor war er beim Vollsortimenter Inspirion beschäftigt. „Wir freuen uns, dass wir Sascha Cremer für unser Team gewinnen konnten und wünschen ihm viel Erfolg in seinem neuen Wirkungskreis“, so Vladimír Malý, Export Sales Director.

www.andapresent.com