New Wave: Partner des VfL Wolfsburg

Mit ihrer Marke Cutter & Buck wird die New Wave GmbH ab Oktober 2019 offizieller Ausstatter des VfL Wolfsburg. Nach Unternehmensangaben werden erstmalig die Frauen- und Männermannschaft sowie die Repräsentanten des Fußballclubs gemeinsam ausgestattet. „Wir sind stolz zukünftig mit einem starken Kooperationspartner wie dem VfL Wolfsburg zusammenzuarbeiten und den Spielerinnen und Spielern abseits des Platzes ein sportlich-elegantes Outfit zur Verfügung zu stellen. Ganz besonders freut uns die Möglichkeit, unseren Showroom in der Volkswagen Arena gleichzeitig als Ankleidezimmer nutzen zu können. So können sich die Sportlerinnen und Sportler ihr individuelles Outfit zusammenstellen – egal ob Auswärtsspiel oder Auftritt im Sportstudio“, so Andre Bachmann, Geschäftsführer der New Wave GmbH.

Cutter & Buck wurde 1990 gegründet und steht für hochwertige sportliche Bekleidung. Seit 2018 wird die Premiummarke von der New Wave GmbH, einem Tochterunternehmen der schwedischen New Wave Group, in Deutschland exklusiv vertrieben.

www.cutterandbuck.de

www.newwave-germany.de