Kolibri: Herbstmesse in Kernen

Vom 16. bis zum 27. September 2019 präsentierte das Team der Werbeartikelagentur Kolibri seinen Kunden am Unternehmenssitz in Kernen Neuheiten und Topseller aus dem Bereich haptischer Werbung. Rund 40 Lieferantenpartner stellten dem Unternehmen dafür Produkte aus ihren Sortimenten zur Verfügung, die im herbstlich dekorierten Showroom ausgestellt wurden. Die Gäste ließen sich intensiv beraten und wurden darüber hinaus mit saisonalen Leckereien verwöhnt.

Im Trend lag u.a. das Thema Nachhaltigkeit, dass sich in Artikeln aus Recycling-Materialen und schnell nachwachsenden Rohstoffen sowie in Upcycling-Produkten widerspiegelte. Als Werbeartikelpartner mit grünem Herzen setzt sich Kolibri nach eigener Aussage schon lange für die Umwelt ein und freute sich daher umso mehr, dass es inzwischen so viele nachhaltige Werbeartikel gibt. Ebenfalls stark nachgefragt wurden Präsente für die Weihnachtszeit wie kunststofffreie Adventskalender, Weinboxen, Gewürzmühlen und technische Gadgets.

www.koli-bri.net

Bildquelle: Kolibri