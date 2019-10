terminic: Doppelt auditiert

Kalenderhersteller terminic, Bremen, hat im Oktober 2019 zum wiederholten Mal das FSC-Audit bestanden. Für die Herstellung seiner hochwertigen Werbekalender verwendet das Unternehmen schon seit Jahren ausschließlich FSC-zertifizierte Papiere und Kartonagen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ziel des internationalen Zertifizierungssystems FSC ist die Gewährleistung einer umweltbewussten, sozialverträglichen und wirtschaftlich rentablen Nutzung der Wälder.

Darüber hinaus hat der Kalenderhersteller auch das jährliche CO 2 -Audit vom Verband Druck und Medien NordOst e.V. erfolgreich absolviert. Der Verband prüft die Einhaltung der im Rahmen seines Klimaschutzmodells festgelegten Nachhaltigkeitsanforderungen und gibt Aufschluss über die jährlich kompensierte Menge CO 2 . In 2019 hat terminic laut eigener Angaben bei der Produktion seiner Kalender bislang 198 t CO 2 kompensiert (zum Vergleich: im gesamten Jahr 2018 waren es 202,7 t CO 2 ).

www.terminic.eu