Mitraco: Nachhaltiger Messeauftritt

Am 10. Oktober fand die diesjährige Hausmesse von Mitraco, A-Wien, statt. Zwischen 10.30 und 18.00 Uhr präsentierten nach offiziellen Angaben 30 Lieferantenpartner – von den Bayerischen Glaswerken, elasto und Fare über Jung since 1828, Stabilo und Troika bis hin zu Vossen, Xindao und Zogi – den 285 Besuchern Produkte aus ihren Sortimenten. Zusätzlich zu den Neuheiten brachte jeder Aussteller Artikel mit, die zum diesjährigen Messemotto „Nachhaltig werben“ passten. Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein werden laut Veranstalter auch im Werbeartikelgeschäft immer wichtiger und fanden großen Anklang bei den Gästen.

Während die Stände der Aussteller im Erdgeschoss des Wiener Firmensitzes Platz fanden, wurde in den Büroräumlichkeiten im ersten Stock für das leibliche Wohl gesorgt. Im speziell eingerichteten Info-Corner gab es dieses Jahr zum ersten Mal interessante Kurzvorträge von Fachleuten zu den Themen „Nachhaltigkeit bei Werbeartikeln – Schenken mit Mehrwert“, „Sonderproduktionen – Nichts ist unmöglich“ sowie „Kompostierbare Recycling-Artikel – Ein neuer Trend am Werbemittelmarkt“. Die Vorträge wurden nicht nur gut angenommen, sondern boten auch Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Besondere Highlights der Veranstaltung waren zudem eine Graviermaschine, mit der sich die Besucher vor Ort einen Schlüsselanhänger individualisieren lassen konnten, sowie eine Stickmaschine, mit der vorgeführt wurde, wie Logos auf Textilien kommen. Darüber hinaus konnten sich die Gäste Beanies nach eigenen Wünschen besticken lassen. Zusätzliche Abwechslung bot eine Fotobox. Die entstandenen Schnappschüsse duften die Besucher mit nach Hause nehmen. Außerdem war ein späterer Download möglich. Wie jedes Jahr löste die Goodie Bag – dieses Mal gefüllt mit nachhaltigen Präsenten der Lieferanten – hohe Begehrlichkeit aus.

Am Vorabend der Hausmesse lud das Mitraco-Team die ausstellenden Lieferanten zu einem Begrüßungsessen in eine urige Wiener Gasthofbrauerei ein, wo man sich gemeinsam auf die Messe am kommenden Tag einstimmte und den gegenseitigen Austausch vertiefte. Im Anschluss an die Hausmesse zeigten sich laut Veranstalter sowohl die Besucher als auch die Aussteller äußerst zufrieden mit dem Event und freuen sich – ebenso wie das Mitraco-Team – schon jetzt auf die nächste Ausgabe im kommenden Jahr.

www.mitraco.com

Bildquelle: Mitraco