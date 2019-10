Toppoint: Neuer Vertriebsleiter

Seit dem 1. September 2019 ist Johan Pijpers neuer Vertriebsleiter bei Toppoint, NL-Hengelo. Pijpers, der ab sofort für die gesamte internationale Vertriebsorganisation verantwortlich zeichnet, verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Vertriebs- und Marketingteams in verschiedenen Branchen. In den vergangenen neun Jahren war der Vertriebsspezialist in der Verpackungsindustrie tätig, zuletzt als Business Unit Manager.

„Ich bin begeistert vom Unternehmertum, der Energie und der Dynamik bei Toppoint“, so Pijpers. „Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren große Investitionen getätigt, mit denen wesentliche Änderungen einhergingen. Die Neuorganisation bot eine ideale Grundlage für die Erweiterung und Verbesserung des Kundenservices. Jetzt sind wir bereit für den nächsten Schritt!“

www.toppoint.com