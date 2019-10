A&O Adventstour 2019: Ausstellerrekord

Bereits zum 12. Mal wird sich der Ausstellertross der A&O Adventstour Ende d.J. in Bewegung setzen. 25 Werbeartikelhersteller und -importeure – und damit so viele Unternehmen wie noch nie – informieren vom 27. November bis zum 12. Dezember an insgesamt zehn Standorten über Trends und Neuheiten. 2019 macht die Roadshow zudem erstmals in Österreich Station. Die 25 teilnehmenden Lieferanten sind Brennerei Betz, Esquire, Infoplus, Inspirion, i.p.a., Joytex, Magna sweets, Maica, micx media, multibrands, Nestler-matho, Niederegger, Orcas, Pixika, Premo, Protrade, Ritter-Pen, Samsonite, Sanders Imagetools, Snap, SND, team-d, Troika, Vossen und Xindao.

Jeweils zwischen 13 und 18 Uhr stehen die Aussteller den Gästen aus dem Werbeartikelhandel für ausführliche Beratungsgespräche bereit und präsentieren ihre Neuheiten für das kommende Jahr. Letzter Einlass erfolgt um 16.30 Uhr. Während tagsüber eine kleine Stärkung gereicht wird, geht es ab 17 Uhr langsam zum gemütlichen Teil des Abends über, und auf Wunsch werden Sekt, Bier und Wein serviert. Im Anschluss an die Produktpräsentationen lädt das Team dann zum gemeinsamen Abendessen und lockeren Gedankenaustausch ein, wobei die Gäste traditionell zwischen Gänsebraten und Buffet wählen können. Anmeldungen sind über die Homepage möglich.

www.adventstour.de

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media