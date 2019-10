Eidex: Arbeitsministerin Schreyer zu Besuch

Anlässlich des Bayerischen Tags der Ausbildung besuchte Bayerns Arbeitsministerin Kerstin Schreyer die Eidex GmbH in Baierbrunn und eröffnete bei der Gelegenheit gemeinsam mit dem Baierbrunner Bürgermeister Wolfgang Jirschik das zweite Lager des Unternehmens. Die sechs Auszubildenden des Werbeartikelhändlers führten die Ministerin durch die Büro- und Lagerräume und erzählten von ihren Aufgaben.

Ausbildungen haben einen hohen Stellenwert innerhalb des Unternehmens, betonte Eidex-Geschäftsführer Patrick Haendly: „Viele unserer Mitarbeiter wurden in unseren eigenen Reihen ausgebildet und haben schon während der Ausbildung alle Unternehmensbereiche kennengelernt. Es ist uns wichtig, den jungen Menschen ihr Potenzial aufzuzeigen – am schönsten ist es natürlich zu sehen, wenn sie dieses in unserem Haus entfalten und bei uns Karriere machen.“

www.eidex.de