Flyeralarm gewinnt Fairness-Preis

Flyeralarm, Würzburg, belegt beim Deutschen Fairness-Preis zum wiederholten Mal den Spitzenplatz in der Kategorie Online-Druckereien. Mit 74,5 von 100 möglichen Punkten setzte sich das Unternehmen gegen 12 Wettbewerber in seinem Segment durch. Der Deutsche Fairness-Preis wird seit 2014 vom Nachrichtensender n-tv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) vergeben.

Mehr als 50.000 Verbraucher bewerteten die Kriterien Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz in 48 verschiedenen Branchen. In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Online-Studie wurde untersucht, ob Preis und Leistung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen in einem für den Kunden angemessenen Verhältnis stehen. Auch die Einhaltung von Absprachen, die Verbindlichkeit von Zusagen sowie Reaktion und Kulanz bei Reklamationen waren Bestandteil der Befragung. Außerdem wurde der Verzicht auf Lockangebote und versteckte Kosten sowie die Vollständigkeit von Produktinformationen bewertet.

www.flyeralarm.com