Outstanding Branding LLC erhält New York Award

Outstanding Branding LLC, die New Yorker Niederlassung der Londoner Werbeartikelagentur Outstanding Branding, wurde mit einem New York Award 2019 in der Kategorie „Promotional Products Supplier“ ausgezeichnet. Das New York Award Program würdigt jedes Jahr lokale Unternehmen, die außergewöhnliche Marketingerfolge erzielt haben.

„Ich bin stolz auf die harte Arbeit, die wir täglich leisten, und möchte weiterhin Großes für das Unternehmen erreichen“, so Charisse Williams, Kundenberaterin in der New Yorker Zweigstelle von Outstanding Branding, über die Ehrung.

www.outstandingbranding.com