SND: Dreifache Verstärkung

Die SND PorzellanManufaktur, Erlensee, hat ihr Team in mehreren Abteilungen verstärkt. Seit dem 1. Oktober 2019 ist Markus Freisberg an Bord, der als Projektmanager und Key Account Manager zukünftig das Vertriebsteam bei der Betreuung von Großprojekten und Top-Kunden unterstützen wird. Der 50-jährige Marketingfachkaufmann war viele Jahre lang bei Rastal als Experte für den Werbeartikelmarkt tätig und bringt umfassende Produkt- und Marktkenntnisse mit. Ebenfalls seit dem 1. Oktober neu dabei ist Stefanie Kuhn. Nach über zehn Jahren Vertriebserfahrung bei einem großen Textilveredler zeichnet sie ab sofort im Team Nord für die Postleitzahlgebiete 0, 1 und 2 verantwortlich.

Bereits seit Juli 2019 ist Kirsten Pacem für den Tassenveredelungsspezialisten im Marketing aktiv. Nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau studierte Pacem an der Akademie für Marketing-Kommunikation in Frankfurt und sammelte in unterschiedlichen Positionen Erfahrungen im Bereich Marketing und Kommunikation. Zuletzt war sie zwölf Jahre lang bei der ReiseBank AG in Frankfurt tätig und dort für den Online-Shop sowie den Webauftritt zuständig.