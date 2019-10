Welcome Home-Tour 2019: Mit Zuhause-Atmosphäre

Auch in diesem Jahr laden Daiber, Fare, Geiger-Notes, Halfar, Jung since 1828, koziol, mbw, Reflects/aditan und uma im Rahmen der Eventreihe Welcome Home dazu ein, Produktionsverfahren am Firmensitz live zu erleben und sich in entspannter Atmosphäre schon im Vorfeld der PSI-Messe über Neuheiten der kommenden Saison zu informieren. Die Produktschau gastiert unter dem Motto „Das Beste. Zuhause.“ vom 3. bis zum 12. Dezember an insgesamt sechs Stationen, darunter vier Firmenstandorte beteiligter Aussteller. An haptischer Werbung interessierte Gäste können sich auf Produktinnovationen, Werbeideen, Beratungskompetenz und Unternehmensführungen ebenso freuen wie auf vorweihnachtliches Ambiente, lokale Speisen und angenehme Gespräche. Werbeartikelhändler profitieren zudem von der Welcome Home-Bonuskarte: Mit dem ausgefüllten Bonusheft sichern sie sich einen Gutschein im Wert von 1.200 Euro.

Besonderes Augenmerk legen die neun Branchenspezialisten dieses Jahr auf das Thema „Nachhaltigkeit“. An allen Standorten der Novitätenschau werden Referate zu dem Thema gehalten. Einen wichtigen Schritt in Richtung Umweltschutz geht die Welcome Home-Gruppe nicht zuletzt auch selbst: In Zusammenarbeit mit Climate Partner werden die während der Veranstaltungsreihe entstehenden CO2-Emissionen gemessen, und der ermittelte Wert mittels einer Ausgleichszahlung in Klimaschutzprojekte investiert. Anmeldungen zu der damit nach Veranstalterangaben ersten klimaneutralen Eventserie der Werbeartikelbranche sind über die Homepage möglich.

www.welcome-home-tour.de

