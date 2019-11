Goldstar: Zwei neue Mitarbeiter

Goldstar setzt seine Wachstumsstrategie in Europa fort und verstärkt sein Unternehmen mit zwei neuen Führungskräften. Das Deutschlandteam von Goldstar erhält zukünftig Unterstützung von Senior Account Manager Claus Schmidt, der über umfangreiche Erfahrungen im Schreibgerätemarkt verfügt und viele Jahre im Bereich Marketing und Vertrieb bei Faber-Castell und Senator tätig war. Julien Hughes arbeitet ab sofort als Senior Account Manager für Goldstar in Frankreich. Zuvor war Hughes über vier Jahre lang bei dem französischen Unternehmen Lexon angestellt.

„Hughes und Schmidt sind wichtige Mitglieder in unserem Team und werden uns dabei unterstützen, unseren Zehnjahres-Wachstumsplan zu erreichen“, so Colin Loughran, General Manager bei Goldstar Europe. „Die Verstärkung mit neuen Mitarbeitern ist Teil der Strategie von Goldstar Global, die Teams in Nordamerika und Europa zusammenzuführen, um einer wachsenden Anzahl von Werbeartikelhändlern weltweit erstklassige Werbeartikel, innovative Individualisierungsmöglichkeiten und Geschäftslösungen anzubieten.“

