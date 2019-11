Messesaison in Skandinavien

Auch 2020 finden in Norwegen, Schweden und Dänemark die etablierten Branchenevents statt. Den Auftakt bildet vom 14. bis zum 16. Januar die Nordic Profile Fair im Elmia-Messekomplex im schwedischen Jönköping, deren Sommerausgabe am 12. und 13. August am selben Ort über die Bühne geht. Am 21. und 22. Januar richtet der norwegische Branchenverband NBR seine jährliche NBR Promotion Fair aus, der am 18. und 19. August ebenfalls eine Sommeredition folgt. Beide Veranstaltungen finden in diesem Jahr im Scandic Hotel Sjølyst in Oslo statt. Treffpunkt der dänischen Werbeartikelbranche schließlich ist die Myvendo Fair am 4. und 5. März. Die vom gleichnamigen Veranstalter im Odense Congress Center organisierte Messe ist inzwischen die größte Veranstaltung ihrer Art in Skandinavien.

Als erfahrener und kompetenter Ansprechpartner für den skandinavischen Werbeartikelmarkt bietet die Beyer GmbH, Bad Bodenteich, Lieferanten aus der DACH-Region Beratungs- und Serviceleistungen zum Markteintritt sowie zur Teilnahme an den einschlägigen Branchenmessen. Interessierte können über info@beyergmbh.com Kontakt aufnehmen.

www.beyergmbh.com

Foto: Till Barth, © WA Media