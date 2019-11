Soestmedia: Christmas-Week im Sonnenschein

Traditionell schien zur Christmas-Week bei Soestmedia vom 16. bis zum 20. September 2019 wieder die Sonne, und es lag überwiegend ein strahlend blauer Himmel über der Soester Werbeartikelagentur. Dennoch nutzten viele Kunden des Unternehmens die Gelegenheit, sich am Firmensitz in lockerer Atmosphäre nach Weihnachtspräsenten umzusehen. „Die Vielfalt der Produkte und die persönliche Beratung machen es unseren Kunden spürbar einfacher, sich zu entscheiden“, so die Soestmedia-Inhaberin Marita Kempchen-Bock. „Bei Kaffee und den ersten Spekulatius fanden viele Gäste Zeit für ein ausführliches Beratungsgespräch, was langfristig zur positiven Kundenbindung beiträgt.“

Da anhand der Resonanz deutlich wurde, dass sich viele Unternehmen im September noch nicht mit dem Thema Weihnachtspräsente auseinandersetzen, gibt es in diesem Jahr erstmalig eine zweite Chance für einen Besuch in den Räumlichkeiten von Soestmedia. Vom 11. bis zum 15. November öffnet die Agentur noch einmal für alle Kunden und interessierte Gäste ihre Weihnachtsausstellung. So gebe man auch „Spätaufstehern“ eine Chance, sich innovative Aufmerksamkeiten zur Weihnachtszeit für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter auszusuchen.

www.soestmedia.de

Bildquelle: Soestmedia