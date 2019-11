Living Bytes: Erweiterung des Markenportfolios

Seit November 2019 vertritt Living Bytes „Die Markenvertretung“, Hamburg, die beiden Marken Kryddhuset und Instax im B2B-Bereich. Der Gewürzspezialist Kryddhuset hat seine Wurzeln in Schweden und Italien, ist bereits seit 25 Jahren im Geschäft und legt bei der Produktgestaltung besonders viel Wert auf eine appetitanregende Optik. Eine neue Produktschiene betritt Living Bytes mit den stylishen Sofortbildkameras der Marke Instax von Fujifilm. Der weltweit bekannte Technologiekonzern ist seit über 80 Jahren aktiv und bedient mit seinem kontinuierlich wachsenden Sortiment an Instax-Kameras den aktuellen Trend Fotoabzüge unmittelbar nach Ablichten des Motivs in den Händen halten zu können.

Neben den beiden Markenneuzugängen hat Living Bytes „Die Markenvertretung“ Produkte von Esbit, Fiskars, Gerber und Weber-Stephen im Programm.

www.die-markenvertretung.de

www.fujifilm.eu

www.kryddhuset.se