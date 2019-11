Prodir startet Instagram-Kampagne

Pagani Pens, CH-Cadempino, hat für seine Schreibgerätemarkte Prodir eine Marketingkampagne auf Instagram gestartet. Das Unternehmen lädt User der Social Media-Plattform dazu ein, unter dem Hashtag #myprodir Fotos und Videos mit Prodir-Schreibgeräten zu posten. Die Beiträge sammelt und veröffentlicht das Unternehmen auf seinem Instagram-Kanal @prodir_official in der #MyProdir-Story.

„Schreibgeräte führen ein auf wunderbare Weise unberechenbares Eigenleben“, heißt es in einer Pressemitteilung von Prodir zur neuen Kampagne. „Sie sind überall, wechseln Ort und Besitzer, reisen zwischen Kontinenten, werden zuweilen vergessen und liegen gelassen, um dann wieder mitgenommen zu werden, man weiß nie, wo und wann und v.a. bei wem sie auftauchen.“ „Egal, ob in Castrop Rauxel oder Stockholm, während einer Wanderung im Atlasgebirge oder auf einer einsamen griechischen Insel, es fasziniert immer wieder, dass man überall auf unsere Schreibgeräte trifft“, so Prodir-CMO Eckhard Sohns. „Fernsehmoderatoren nutzen sie genauso wie Kellner, Journalisten, Taxifahrer, Politiker, Kinder, Lehrer oder Lagerleiter. Diese ungeheure Vielfalt, die die Stärke unseres Produkts ausmacht, zu dokumentieren, lieferte die Idee für unser Instagram-Projekt #MyProdir.“

www.paganipens.com

www.prodir.com