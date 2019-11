cameo Laser: Neues Kompetenz-Zentrum

Die cameo Laser Franz Hagemann GmbH, Stuhr, eröffnet ein neues Kompetenz-Zentrum in Frankenthal bei Mannheim. Auf einer Schaufläche von rund 200 m2 können sich Besucher alle CO2- und Faserlasergeräte aus dem cameo-Sortiment ansehen und sich die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten demonstrieren lassen oder selbst testen. „Dafür stellen wir verschiedenste Materialien zur Verfügung oder die Besucher bringen die Werkstoffe mit, die sie bei uns vor Ort bearbeiten wollen“, so Sarah Degler, Leiterin des Kompetenz-Zentrums in Frankenthal. Neben Schulungen rund um das Thema Laser bietet sie am mittlerweile neunten Unternehmensstandort von cameo regelmäßig Tage der offenen Tür an. Den Auftakt für die kostenlosen Veranstaltungen machen zur Einweihung des Zentrums zwei Schnuppertage am 22. und 23. November 2019 jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Die Kontaktdaten des Standorts Frankenthal lauten:

cameo Laser Franz Hagemann GmbH

Lambsheimer Straße 37

D-67227 Frankenthal

Tel.: +49/751/55782382

info@cameolaser.de

www.cameo-laser.de