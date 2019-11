marke|ding| Schweiz: Zwei Neuerungen

Wenn die marke|ding| Schweiz am 11. März 2020 zum sechsten Mal ihre Tore öffnet, ist mit SimCla eine neue Trägeragentur an Bord. Das Basler Werbeartikelunternehmen wird die Gäste im kommenden Jahr gemeinsam mit comTeam, CPT, diewerbeartikel gmbh, E7 promotion, Pandinavia und Polydono in der Eventlocation Samsung Hall in Zürich in Empfang nehmen und beraten. KW open fungiert zukünftig nicht mehr als Trägeragentur, bleibt der Veranstaltung mit seinen inhouse entwickelten Produkten aber als Aussteller treu. Aktuell sind laut Veranstalter promoFacts nur noch wenige Standplätze zu vergeben.

Premiere feiert 2020 auch die Sondershow „Green marke|ding|“ mit der Michael Mätzener, promoFacts, auf die steigende Nachfrage nach ökologisch und unter nachhaltigen Kriterien gefertigten Werbeartikeln reagiert.

www.markeding-schweiz.ch

Foto: Michael Scherer, © WA Media