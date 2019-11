KeepMe Promotions wird zu KeepMe Lifestyle

Im Zuge seines 15-jährigen Firmenjubiläums hat sich KeepMe Promotions, GB-Greenhithe, in KeepMe Lifestyle umbenannt. Mit dem neuen Namen möchte der englische Werbeartikellieferant seine Marke schärfen und das Besondere seines Produkt- und Dienstleistungsportfolios stärker betonen. Um den Qualitätsansprüchen seiner Kunden gerecht zu werden, hat der Fullservice-Anbieter in der Vergangenheit stark in seine Infrastruktur, Prozesse und kreativen Ressourcen investiert. Kunden profitieren von Designkompetenz, Prototyping-Fähigkeiten, innovativen und nachhaltigen Verpackungslösungen sowie intensiven Qualitätskontrollen und modernen Vertriebsprozessen. Die Projektarbeit des KeepMe-Teams reicht von der Erstellung erster Konzeptideen bis hin zur Lieferung. Zudem ist KeepMe Ansprechpartner für etablierte Marken im Beauty- und Kosmetiksektor, die nach hochwertigen White Label-Produkten und Verpackungslösungen suchen.

„Es war an der Zeit, unsere Stärken besser hervorzuheben und unseren Platz in der Branche mehr zu betonen. Wir bieten unserem anspruchsvollen Kundenstamm einen Rundum-Service und heben uns mit der Umsetzung komplexer Projekte von anderen Unternehmen ab“, kommentiert Steve Anderson, Commercial Director bei KeepMe, die Namensänderung.

Neben dem Hauptsitz im englischen Greenhithe verfügt KeepMe weltweit über lokale Niederlassungen und kann dank seiner internationalen Sourcing-Aktivitäten eine breite Palette an Trendartikeln anbieten.

www.keepme.co.uk