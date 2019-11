Richartz: German Design Award 2020

Zu den Gewinnern des diesjährigen German Design Awards gehört auch das Key tool® plus snack von Richartz, Solingen. Das kompakte Pockettool besticht mit 15 Funktionen auf kleinstem Raum, darunter Gabel und Löffel, Schraubendreher, Fahrradspeichenschlüssel sowie eine Kombifunktion aus Kapselheber und Einkaufswagenlöser. Dank Karabiner lässt sich das Key tool® plus snack im Handumdrehen vom Schlüsselbund lösen. „Das so praktische wie originelle Pockettool vereint 15 Funktionen in einem clever gestalteten und beeindruckend kompakten Design“, urteilte die Jury. „Ein formal und funktional äußerst elegant gelöstes Design, das viel kann und dabei auch noch extrem schick und wertig aussieht.“

Der vom Rat für Formgebung ins Leben gerufene Preis zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet, unterstützt er die Wirtschaft dabei, Markenmehrwert durch Design zu erzielen. Mit Unterstützung einer hochkarätig besetzten Jury werden innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind, ausgezeichnet. Zum Netzwerk der Stiftungsmitglieder gehören neben Wirtschaftsverbänden und Institutionen auch Markenlenker namhafter Unternehmen.

www.richartz.com