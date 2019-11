Daiber: Neue Vertriebsleitung

Ab sofort hat die Gustav Daiber GmbH, Albstadt, eine neue Vertriebsleiterin Deutschland. Bärbel Krohmer übernimmt die Verantwortung für alle vertrieblichen Belange der beiden Eigenmarken James & Nicholson und myrtle beach im Innen- und Außendienst.

Die studierte Betriebswirtin hat bereits Erfahrung in der Textilbranche gesammelt. Nach einigen Jahren beim Reutlinger Institut Dr. Foerster stieg Krohmer in die Geschäftsführung eines namhaften Textilunternehmens auf der Schwäbischen Alb ein. 1998 gründete sie mit Dogy Dog Kindermoden zudem ihre eigene Firma, die Baby- und Kleinkinderbekleidung produziert. Krohmer ist seit Januar 2019 für Daiber tätig und war bislang im Außendienst angestellt. „Wir freuen uns sehr, mit Krohmer einen langjährigen Textilprofi in den eigenen Reihen zu haben. Sie besitzt exzellentes Wissen, welches für alle Bereiche der Textilherstellung und des Textilvertriebs im In- und Ausland erforderlich ist“, so Kai Gminder, Geschäftsführer bei Daiber.

