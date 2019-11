Giving Europe: Neue Geschäftsführerin in Bremen

Der niederländische Vollsortimenter Giving Europe, NL- Tiel, hat die Geschäftsführung der deutschen Giving Europe GmbH in Bremen neu besetzt: Ab dem 1. Dezember 2019 wird Lorrene Bayani-Jalina, die über zehn Jahre Erfahrung in der Werbeartikelbranche verfügt, das Unternehmen in den DACH-Märkten voranbringen.

„Ich habe Giving Europe viele Jahre lang aus Kundenperspektive erlebt und immer den Umgang des Unternehmens mit Produktsicherheit und Umweltbelangen sowie den hochklassigen Service geschätzt“, so Bayani-Jalina. „Darüber hinaus identifiziere ich mich mit dem Firmenmotto ‚We Take Care‘ – es geht darum, echte und geschätzte Partnerschaften mit unseren Kunden aufzubauen. Ich freue mich darauf, Giving Europe zukünftig in den DACH-Märkten weiterzuentwickeln.“

www.givingeurope.com