Jahresrückblick und Neuheitenschau in den WA Nachrichten

Am 11. Dezember 2019 erscheint die letzte Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten in diesem Jahr. Die 194 Seiten starke Ausgabe präsentiert Neuheiten und Trends der kommenden Saison und widmet sich einer ausführlichen Rückschau auf das Werbeartikeljahr 2019. 42 Werbeartikelexperten schildern im Branchenmonitor ihre Eindrücke vom ablaufenden Geschäftsjahr, setzen sich mit aktuellen Markttendenzen auseinander und zeichnen so ein vielfältiges Meinungsbild. Zu den meistdiskutierten Themen zählen neben Nachhaltigkeit, Digitalisierung und länderspezifischen politischen Umbrüchen auch die dreitägige Öffnung der PSI-Messe für Industriekunden.

www.wanachrichten.de