Zwei German Design Awards 2020 für IST Metz

Über einen doppelten Sieg bei den diesjährigen German Design Awards kann sich IST Metz, Nürtingen, freuen. Gleich zwei mittels UV-Druck-Technologie gefertigte Print-Produkte, die das Unternehmen anlässlich seiner Hausmesse UV Days eigens in-house entwickelt und produziert hatte, konnten sich in dem Designwettbewerb durchsetzen.

In der Kategorie Packaging überzeugte IST Metz die internationale Jury mit seinem Verpackungskonzept X-Press-U für Kaffeekapseln und die dazu passenden Pralinen. „Die aufwendig produzierte Verpackung besticht mit verschiedenen UV-Druck- und Veredelungstechniken sowie künstlerisch anspruchsvollen Illustrationen“, so die Jury-Begründung. Das Print-Gimmick PadBook, das in der Kategorie Print campaign punktete, veranschaulicht verschiedene UV- und LED-Druckvarianten und zeigt diverse Veredelungsmöglichkeiten auf. „Ein sehr schön durchdachtes Gimmick, das mit einem edlen Look besticht und viele sinnvolle und nützliche Funktionen vereint“, urteilten die Experten.

Mit den beiden prämierten Produkten gewinnt IST Metz den German Design Award zum zweiten Mal in Folge. Der Wettbewerb zeichnet regelmäßig innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind.

www.ist-uv.com