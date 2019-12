GWW-Newsweek 2020: Kreativtreffen der Branche

Den passenden Rahmen, um Entscheider aus Marketing, Vertrieb und Einkauf von den Vorteilen haptischer Werbeträger zu überzeugen und somit das eigene Business zu befeuern, finden Werbeartikelagenturen auf der GWW-Newsweek 2020, die im Frühjahr nächsten Jahres quer durch Deutschland tourt. Auf der Werbeartikel-Roadshow des Gesamtverbands der Werbeartikel-Wirtschaft e.V. (GWW) werden vom Werbeartikellieferanten über den Berater bis hin zum Industriekunden alle Marktteilnehmer unter Berücksichtigung der Marktstrukturen unter einem Dach zusammengeführt. Werbeartikelanwender aus der Industrie können ausschließlich auf Einladung eines Werbeartikelhändlers an der Eventreihe teilnehmen.

Der messbare Erfolg der GWW-Newsweek spricht für sich: Die mobile Roadshow erzielte 2019 mit nach offiziellen Angaben mehr als 4.300 Fachbesuchern einen Besucherrekord. Laut Veranstalter sind es der hohe Erlebnis- und Informationswert und dabei besonders drei Kriterien, die die Eventreihe ausmachen: Besucher erhalten die Gelegenheit, Jahrestrends frühzeitig für die eigene Kommunikation nutzen zu können, den Emotionswert von Produktinnovationen und Bestsellern persönlich zu erleben und mit den Profis vor Ort Konzepte als Treiber für das eigene Marketing zu entwickeln. Die teilnehmenden Werbeartikelhändler profitieren davon, dass sich der Gesamtverband um die Organisation kümmert, die einzelnen Stationen bewirbt sowie Werbungs- und Einladungsmaterialien zur Verfügung stellt.

Zwei Newsweek-Termine verschiebt der GWW nächstes Jahr nach vorne: Am 14. Februar (unmittelbar nach der Jahrestagung und der GWW-Trend) startet die Eventreihe in Offenbach am Main, kurz darauf präsentieren die Aussteller ihre Sortimente am 3. März in Dortmund. Zwischen dem 12. und dem 14. sowie dem 26. und dem 28. Mai tourt die Roadshow dann durch die sechs Großstädte Bielefeld, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg und München.

Werbeartikelberater, die mit Industriekunden an der Veranstaltung teilnehmen möchten, können sich über das Anmeldeformular auf der GWW-Homepage www.gww.de anmelden.

www.gww-newsweek.de

Fotos: Mischa Delbrouck, Joanna Meißner, Claudia Pfeifer, © WA Media