GOTS: Roundtable in Frankfurt

Am 3. Dezember 2019 kamen rund 40 Teilnehmer aus der D-A-CH-Region in Frankfurt am Main zum Roundtable des Global Organic Textile Standard (GOTS) zum Thema „Mit GOTS werben und kommunizieren“ zusammen. In Workshops diskutierten die Teilnehmer über Verbraucherkommunikation und arbeiteten an Kommunikationsstrategien zur Steigerung des Bekanntheitsgrads des Siegels unter Endkonsumenten. Franziska Dormann, GOTS-Repräsentantin in Deutschland, Österreich und der Schweiz, resümierte, der Austausch im Rahmen des Roundtables sei wichtig gewesen, „um Feedback von der Basis, sprich den Unternehmen, zu erhalten, an welchen Stellen Bedarf für weitere Kommunikationstools besteht“.

www.global-standard.org