Dommer: Auszeichnung für Geschäftsführerin

Für herausragende unternehmerische Leistungen und zum Dank für besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft wurde Sylvia Dommer-Kroneberg, Geschäftsführerin bei der Dommer Stuttgart Fahnenfabrik, mit der Wirtschaftsmedaille des Landes ausgezeichnet. Die Ehrung überreichte Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut im Neuen Schloss in Stuttgart.

Sylvia Dommer-Kroneberg studierte technisch orientierte Betriebswirtschaft an der Universität Stuttgart und arbeitete nach ihrem Abschluss als Diplom-Kauffrau in der Revisionsabteilung von Unilever, bevor sie in das 1852 gegründete Familienunternehmen eintrat. 1996 übernahm Dommer-Kroneberg gemeinsam mit ihrem Ehemann Dr. Manfred Kroneberg die Geschäftsführung in vierter Generation. Dommer gehört heute zu den ältesten Fahnenfabriken Deutschlands. Die Firma beschäftigt rund 50 Mitarbeiter und bildet bis zu acht Auszubildende in fünf Ausbildungsgängen aus.

www.dommer.de