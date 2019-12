modico: Eröffnungsevent in Iserlohn

Am 30. und 31. Oktober 2019 lud modico, Fürstenfeldbruck, zu einem Open House nach Iserlohn ein und feierte damit die Eröffnung seiner neuesten Niederlassung. Das Team des Spezialisten für

Digitaldirektdruck, Lasertechnik, Stempel- und Kennzeichnungstechnik stand für ausführliche Gespräche mit Bestandskunden und Interessenten bereit, präsentierte die ausgestellten Maschinen und beantwortete Fragen. Auch einige Partnerunternehmen waren vor Ort, um ihre Produkte und Dienstleistungen vorzustellen.

Das Unternehmen, das in Deutschland, Polen, Spanien, Italien, Frankreich, Tschechien, der Slowakei, den USA und in Südafrika vertreten ist, freut sich über die neu entstandenen Kontakte und blickt positiv der zukünftigen Zusammenarbeit entgegen. Ab sofort kann der Showroom in Iserlohn auch nach Terminvereinbarung besucht werden.

www.modico-graphics.de

Bildquelle: modico