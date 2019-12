Promotional Gift Award 2020: Die Gewinner stehen fest

Zwei Tage lang haben die Juroren geschaut, geschmeckt, gefühlt, gehört und mitunter auch gebastelt, nun stehen die Gewinner des Promotional Gift Award 2020 fest: 45 Preisträger dürfen sich über die begehrte Trophäe freuen, darunter acht internationale Einreicher. Wieder war die ganze Bandbreite haptischer Werbung unter den 207 Einreichungen aus Deutschland und zwölf weiteren Ländern vertreten: Unter den Gewinnerprodukten findet sich von kunststoffsparenden Kugelschreibern über Schirme mit Soundmodul und Ladekabel mit Reißverschlussfunktion bis hin zum kompletten Merchandisingkonzept und besonders zeitsparenden Veredelungstechniken wieder allerlei Kreatives und kreativ Umgesetztes.

Vier Produkte aus der Kategorie Streuartikel, 13 kommunikative Produkte, acht Sonderanfertigungen und neun Best Practices sowie zwei Merchandisingkonzepte, fünf Premiumprodukte und vier Veredelungstechniken haben die Jury in diesem Jahr besonders überzeugt. Auffällig: Die Nachhaltigkeitsthematik spielte bei den Einreichungen in diesem Jahr eine noch größere Rolle als im Jahr zuvor.

Zu den sechs Jurymitgliedern gehörten neben den erfahrenen Juroren Michael Mätzener (diewerbeartikel gmbh), Michael Scherer (WA Media), Michael Witzorrek (merchandise.blog) und Martin Zettl (marke|ding|) auch Elke Deckert, Leiterin Marketing beim Spirituosen-Großhändler Schlumberger, und Jens Bräunig, der beim VfB Stuttgart u.a. den Bereich Merchandising verantwortet.

Die komplette Liste der Preisträger 2020 ist hier zu finden. Ein ausführlicher Bericht zu der Jurierung und eine Vorstellung aller Gewinnerprodukte folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 394 (31. Januar 2020).

Die Preisverleihung findet im Rahmen der HAPTICA® live ‘20 am 18. März 2020 im World Conference Center Bonn statt. Dort werden auch alle Gewinnerprodukte in einer eigenen Ausstellung zu sehen sein.

