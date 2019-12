brilliant badges: Neuer Webshop

Der Hamburger Namensschilderspezialist brilliant badges® hat seine Website neu gestaltet und ein Shopsystem eingeführt. Unter www.brilliant-badges.de finden Kunden einen umfassenden Überblick über das Produktportfolio mit direkter Bestellmöglichkeit.

„Der neue Online-Shop bietet unseren Kunden die Möglichkeit sich bereits vorab über unser Angebot zu informieren und über bestimmte Features wie eine Gestaltungssoftware selbst aktiv zu werden, um das geeignete Namensschild zu erhalten“, so Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer und Gründer von brilliant badges. Die Website punktet mit einem modernen, responsiven Design, einer nutzerfreundlichen Oberfläche sowie detaillierten Produktinformationen und Artikelbildern. Zudem können User die Produkte in einer 360-Grad-Ansicht begutachten. Die Anforderung kostenfreier Muster und Bestellungen ab einem Stück sind direkt über die Website möglich.

Brilliant badges ist eine Marke der Said Marketing & Vertriebsservices GmbH, die sich seit 2008 auf den Vertrieb von Werbeartikeln und Prämien spezialisiert hat.

www.brilliant-badges.de