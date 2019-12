GK Handelsplan: 14. Tannenbaumaktion

Am 6. Dezember 2019 war es wieder so weit: GK Handelsplan richtete seine traditionelle Tannenbaumaktion aus. Gemeinsam mit Kunden, Nachbarn und Freunden ließ die Krefelder Werbeartikelagentur in ihrem Lager weihnachtsmarktähnliche Atmosphäre aufkommen und feierte in familiärer Atmosphäre den Nikolaustag. Insgesamt 63 Firmen mit mehr als 200 Personen wurden nach offiziellen Angaben von GK Handelsplan empfangen. Nachdem sich die Gäste den schönsten Tannenbaum fürs heimische Wohnzimmer ausgesucht hatten, blieb genug Zeit, um mit der Familie im Warmen verschiedene Leckereien zu genießen, am Kinderbasteln teilzunehmen und vom Lagerverkauf zu profitieren. Zu den Highlights in diesem Jahr zählten neben der liebevollen Dekoration auch die vom Nikolaus gebrachten Stiefel mit kleinen Überraschungen für die Kinder. Kundenbeziehungen vertiefte das Team von GK Handelsplan mit Lagerführungen und Gesprächen am Glühweinstand.

Bildquelle: GK Handelsplan