A&O Adventstour 2019: Alle Jahre wieder

O du fröhliche lautete eines von drei Liedern, das die 25 Aussteller der A&O Adventstour dieses Jahr an jeder Station ihrer Roadshow gemeinsam mit den Besuchern anstimmten, sobald es an der Zeit war, vom geschäftlichen zum gemütlichen Teil der Veranstaltung überzugehen. Und Grund zum Fröhlichsein hatten die Aussteller auf der diesjährigen Tour, die vom 26. November bis zum 12. Dezember 2019 an insgesamt zehn Standorte führte, allemal. Die offiziellen Besucherzahlen standen bei Redaktionsschluss zwar noch nicht fest, mit mehr als 1.000 Anmeldungen verzeichnete die Eventreihe im Vorfeld jedoch einen Rekord bei den Registrierungen. Der hohe Zuspruch ging auch auf die Erweiterung um zwei Stationen zurück: 2019 zog es die Lieferantengruppe erstmals nach Österreich. Nach dem Start der A&O Adventstour in Wien, zog der Tross einen Tag später weiter nach Heibach in die Nähe von Linz. In der zweiten Woche folgten Mainz, Uhingen, Sauerlach und Fürth, bevor es in der letzten Woche nach Ahrensburg, Diedersdorf, Harsewinkel-Marienfeld und Moers ging.

Auch die Besucher konnten sich freuen, denn mit 25 Werbeartikelherstellern und -importeuren präsentierten in diesem Jahr so viele Unternehmen wie noch nie ihre Neuheiten für die kommende Saison. Zum ersten Mal stellten i.p.a., micx media und multibrands ihre Sortimente im Rahmen der Roadshow vor. Bereits zum wiederholten Mal an Bord waren Brennerei Betz, Esquire, Infoplus, Inspirion, Joytex, Magna sweets, Maica, Nestler-matho, Niederegger, Orcas, Pixika, Premo, Protrade, Ritter-Pen, Samsonite, Sanders Imagetools, Snap, SND, team-d, Troika, Vossen und Xindao.

Jeweils zwischen 13 und 18 Uhr standen die Aussteller für ausführliche Beratungsgespräche mit den Gästen bereit. Als Besucher zugelassen sind ausschließlich Werbeartikelhändler. Den Organisatoren ist es nach eigener Aussage wichtig, Lieferanten und Händlern eine Plattform zu bieten, auf der sie sich ohne Beisein von Industriekunden auch über brancheninterne Themen austauschen können. Ab jeweils 17 Uhr wurde dieser Austausch von einem Glas Sekt, Bier oder Wein begleitet. Den Übergang zur Abendveranstaltung läutete schließlich ein Mini-Blasorchester ein, das die Anwesenden zum Singen klassischer Weihnachtslieder animierte. Beim gemeinsamen Abendessen hatten die Gäste dann wie gewohnt die Wahl zwischen Gänsebraten und Buffet.

Bereits jetzt freut sich der Ausstellertross auf die nächste Tour, die erneut zehn Stationen umfassen soll und wieder in Österreich haltmachen wird. Ein ausführlicher Bericht zur A&O Adventstour 2019 folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 394 (31. Januar 2020).

// Jasmin Oberdorfer

www.adventstour.de

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media