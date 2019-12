Faber-Castell: Neuer Vorstandsvorsitzender

Der Aufsichtsrat der Faber-Castell AG, Stein, hat Stefan Leitz zum Nachfolger von Daniel Rogger bestellt. Der 55-Jährige beginnt seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender bei dem Familienunternehmen am 16. März 2020. Rogger hatte zuvor den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er seinen nächstes Jahr auslaufenden Vertrag aus familiären Gründen nicht verlängern möchte.

Leitz leitete zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsleitung das Hamburger Unternehmen Carl Kühne – einen der größten europäischen Hersteller und Vermarkter von Feinkost und Essig. Seine vorherigen beruflichen Stationen beinhalten u.a. langjährige Spitzen- und Geschäftsführerpositionen bei Unilever, Procter & Gamble, Gillette/Braun sowie dem Familienunternehmen Wella. „Faber-Castell ist eine Markenikone und begleitet mich seit Kindheitstagen“, so Leitz. „Es ist mir eine Ehre, das Unternehmen zusammen mit der gräflichen Familie und der nationalen und internationalen Belegschaft in die Zukunft führen zu dürfen. Ich sehe dieser spannenden Aufgabe mit großer Freude entgegen.“ Mary Gräfin von Faber-Castell ergänzt: „Die Erfahrungen, die Leitz bei Carl Kühne gemacht hat, sind eine gute Voraussetzung, die Bedürfnisse, Prozesse und Werte in einem Familienunternehmen wie Faber-Castell zu verstehen. Die Familie freut sich auf die Zusammenarbeit.”

www.faber-castell.de