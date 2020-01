Jung since 1828: Klimaneutral ins Jahr 2020

Mit Beginn des neuen Jahres geht Jung since 1828 einen Schritt in Sachen Umweltschutz voran. Der Spezialist für geschmackvolle Werbeinnovationen stellt seine Prozesskette und sein Produktsortiment in vollem Umfang klimaneutral. Durch vielfältige Maßnahmen konnte das Unternehmen mit Sitz in Vaihingen nach eigenen Angaben den CO2-Fußabdruck in den letzten Jahren bereits reduzieren und wird auch weiterhin daran arbeiten, Treibhausgase gar nicht erst entstehen zu lassen. Emissionen, die sich dennoch nicht vermeiden lassen, werden mit der Klimaschutzagentur ClimatePartner über zertifizierte Klimaschutzprojekte, beispielsweise ein Projekt für den Erhalt von 300.000 ha Regenwald im Amazonasgebiet in Peru, ausgeglichen. „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Schritt einen wertvollen Beitrag im Kampf gegen die größte globale Herausforderung leisten können“, so Geschäftsführer Dennis Dennig.

