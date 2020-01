Reflects mit neuem Unternehmensauftritt

Zum Jahresbeginn 2020 ist Reflects, Köln, mit neuer strategischer Ausrichtung, einem zeitgemäßen Corporate Design mitsamt modernem Logo sowie drei neuen Marken an den Start gegangen. Das Importunternehmen positioniert sich künftig als Multispezialist und wird sein Sortiment reduzieren, um gleichzeitig in ausgewählten Produktbereichen seine Kernkompetenzen auszubauen. Zu diesem Zweck wurden drei neue Eigenmarken kreiert: Retumbler – Best of drinkware steht für hochwertige Trinkgefäße sowie passende Utensilien, Retime – Cool watch concepts präsentiert sich als klassische und hochwertige Uhrenmarke, und Reeves – Smart electronics umfasst elektronische Gadgets, die sich durch attraktives Design, praktischen Nutzen sowie ideale Werbeanbringungsmöglichkeiten auszeichnen. Ergänzt werden die neuen Eigenmarken durch Service-Angebote – etwa das mit dem Promotional Gift Award 2020 ausgezeichnete Konzept „Bayamo Corporate“, mit dem Kunden ihre Trinkbecher individuell nach eigenen Wünschen zusammenstellen können.

Das runderneuerte Corporate Design des Unternehmens, das der europäischen Werbeartikelbranche erstmals im Rahmen der PSI-Messe vom 7. bis zum 9. Januar präsentiert wurde, umfasst ein neues Logo und eine neue Unternehmensfarbe und spiegelt den Relaunch klar nach außen hin wider.

Der neue Auftritt ist das Ergebnis umfangreicher Analysen, die das Unternehmen im vergangenen Jahr durchgeführt hat. So wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Marketing (DIM) in Köln und unter Einbezug mehrerer Branchenprofis ein Expertenworkshop veranstaltet, dem sich eine repräsentative Kundenbefragung anschloss. Zudem unternahm Reflects gemeinsam mit seinen Mitarbeitern eine Markenidentitätsanalyse und organisierte seine Kundenbetreuung um.

www.reflects.com

Fotos: Andrea Bothe, Mischa Delbrouck, © WA Media