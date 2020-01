The Gift: Neuzugang im Vertrieb

Zum 1. Januar 2020 hat das niederländische Unternehmen The Gift sein Team verstärkt. Ab sofort unterstützt Vertriebsprofi Peter Delhaas den Spezialisten für Weihnachtspräsente und Promotionartikel mit Sitz in Noord-Scharwoude. Delhaas, der zuvor zehn Jahre für Boomerang tätig war, agiert bei The Gift u.a. als Ansprechpartner für Kunden aus Deutschland.

The Gift wurde 1996 gegründet und hat sich mit den vier Eigenmarken Norländer, Dunga, Senza und BrainZ einen Namen gemacht.

www.thegift.nl