25 Jahre Company 4 Marketing Services

Im Jahr 2020 feiert die Company 4 Marketing Services GmbH (C4) unter dem Motto „¼ Jahrhundert, das verbindet!“ ihr 25-jähriges Jubiläum. Seit der Firmengründung 1995 bietet der Sourcing-Spezialist für innovative Werbeartikel Dienstleistungen rund um Marketing, Verkaufsförderung und Werbemittellogistik an. Das Unternehmen mit Sitz in Ismaning, das aktuell rund 30 Mitarbeiter beschäftigt, verfügt über ein Logistik-Center mit zwei Units, die eine Gesamtfläche von über 5.000 m2 und eine Kapazität von etwa 9.000 Paletten-Stellplätzen aufweisen. Mit der Marke HyBizz! hat C4 zudem seit 20 Jahren ein E-Business-Tool im Portfolio.

Gegründet wurde der Werbeartikelspezialist 1995 durch ein Management-Buy-out aus einem internationalen Pharmakonzern als Fullservice-Dienstleister für die Pharmaindustrie. Bis 2013 leitete Dr. Dieter Trautmann als Geschäftsführer die Geschicke des Unternehmens. Heute ist er Hauptgesellschafter von C4, während seine Tochter Inga Trautmann als Geschäftsführerin aktiv ist. In den ersten Jahren nach der Firmengründung zählten hauptsächlich Ärzte und Apotheker zu den Kunden des Unternehmens, dann erforderten Veränderungen des Marktes ein Umdenken, wie Dieter Trautmann sich erinnert: „In der Pharmaindustrie gab es große Umwälzungen. Zuerst wurde eine 5-Euro-Grenze eingeführt, sodass an Ärzte, Apotheker und Patienten nur noch Werbeartikel bis 5 Euro abgegeben werden durften. Seit ein paar Jahren ist selbst das vorbei. Die Pharmazeutische Industrie hat sich im Rahmen einer freiwilligen Selbstbeschränkung gegen jegliche Abgaben von Werbeartikeln an Healthcare Professionals oder Patienten ausgesprochen.“ „Über 70% unserer Kunden entstammen heute anderen Bereichen“, berichtet Inga Trautmann. „Trotzdem merkt man auch hier Veränderungen: Aufgrund von Compliance-Richtlinien setzen unsere Kunden – egal aus welcher Branche – z.B. kaum noch Weihnachtspräsente ein. Dafür dominieren praktische Artikel jeglicher Art, die etwa bei Fortbildungen und Messen verwendet werden können. Auch nachhaltige und ökologische Artikel stehen hoch im Kurs.“

www.company4.de