BOE International 2020: Trends und Innovationen

Am 15. und 16. Januar 2020 fand in der Messe Dortmund die diesjährige Ausgabe der BOE International statt. Mit fünf belegten Hallen sowie Veranstaltungen im Kongresszentrum erwies sich die internationale Fachmesse für Erlebnismarketing erneut als wichtiger Branchentreffpunkt für Vertreter aus den Bereichen Eventveranstaltung und -ausstattung sowie Messebau. Die nach offiziellen Angaben 625 Aussteller konnten mehr als 11.000 Besucher in den Messehallen begrüßen, die sich von innovativen Lösungen rund um das diesjährige Ausstellungsthema „Technologie“ inspirieren ließen. Neu in diesem Jahr war die Angliederung des mbt Meetingplace, eine Fachveranstaltung für Geschäftsreise-, Tagungs- und Veranstaltungsplaner, die bislang separat in München stattgefunden hatte. Einen Tag vor der Messe fand zudem die zweite Ausgabe des International Festival of Brand Experience (BrandEx) statt.

Neben Besuchern aus Deutschland waren Gäste aus den Niederlanden, Österreich, Frankreich, Großbritannien, der Schweiz und der Slowakei, Portugal, Tschechien, Italien, Bulgarien und Bosnien-Herzegowina stark vertreten. Ausstellerseitig war mit Ständen aus insgesamt 15 Ländern ebenfalls eine hohe Internationalisierung zu spüren.

In einer Befragung durch ein unabhängiges Messe-Marktforschungsinstitut erteilten die Besucher der BOE im Jahr 2020 die Note „gut“. Besonderes Interesse zeigten die Messegäste an den Segmenten Event-Services, Veranstaltungstechnik, -technologie und -produktion, Messebau, Entertainment und Medien, Catering, Locations, Mietmöbel und Dekoration. Welche weiteren Trends und Entwicklungen die Eventbranche bewegen, zeigten die exklusiv auf der BOE vorgestellten Ergebnisse einer in acht europäischen Ländern unter Eventagenturen durchgeführten Branchenumfrage der LiveCom Alliance (LCA). Die Ergebnisse deuten u.a. darauf hin, dass die Themen Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel die größten Herausforderungen für die Zukunft der befragten Unternehmen werden könnten. Als dominierende Trendthemen der Eventbranche nannten die Studienteilnehmer zudem Emotionalisierung und Digitalisierung.

