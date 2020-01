|kuadra:t|: Zukunftsluft in Hersbruck

Am 16. Januar 2020 fand in Hersbruck bei Nürnberg zum mittlerweile 19. Mal die traditionelle Hausmesse |kuadra:t| der Kaldenbach Group statt. Nach offiziellen Angaben folgten 106 Besucher (2019: ca. 110 Besucher) von knapp 70 Unternehmen der Einladung, sich in den außergewöhnlichen Räumlichkeiten des Dauphin Speed Event über Neuheiten im Bereich Werbeartikel und Accessoires zu informieren. Die Gäste kamen aus dem gesamten Bundesgebiet, vorrangig jedoch aus Bayern. Insgesamt 28 Importeure, Hersteller und Marken (2019: ca. 30 Aussteller) präsentierten Auszüge aus ihrem Sortiment.

Die Veranstalter zeigten sich zufrieden: „In der gigantischen Oldtimerlocation wurden viele interessante Gespräche mit Marketingprofis geführt, und die Stimmung war sehr gut“, resümierten die beiden Geschäftsführer der Kaldenbach Group, Marco Kaldenbach und Christoph Bauer. Einmal mehr hätten Besucher und Aussteller sich von den stündlichen Führungen durch die größte private Oldtimersammlung Europas begeistert gezeigt, auch das Fingerfood sei bestens angekommen, so die Veranstalter.

Eines der Highlights: Wer wollte, konnte auf dem Beifahrersitz des neuen Model X von Tesla Platz nehmen und in einer Rundfahrt schon mal etwas Zukunftsluft schnuppern – eine von mehreren Maßnahmen, mit denen sich die seit 2017 komplett klimaneutral arbeitende Kaldenbach Group als Vorreiter in Sachen Ökologie und Ethik positionieren will.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 394 (31. Januar 2020).

// Klara Walk

www.kaldenbach.com

Fotos: Klara Walk, © WA Media