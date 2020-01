m.e.s. übernimmt ideenreich

Die m.e.s. Marketingservices GmbH, Leichlingen, hat zum 1. Januar 2020 die in Ratingen ansässige Werbeartikelagentur ideenreich übernommen. Die Übernahme erfolgte auf Wunsch der ideenreich-Inhaberin Nele Buggert, die Ende 2019 verstarb. Im Zuge einer 2019 bei m.e.s. durchgeführten Unternehmensanalyse und der nun erfolgten Firmenübernahme wird es nach Angaben von m.e.s. zu einer Namensänderung kommen. Der neue Name sowie weitere Details werden im Anschluss an die entsprechenden Behördengänge bekannt gegeben.

Das Team von m.e.s. rund um den geschäftsführenden Gesellschafter Ralf Hesse macht es sich seit 20 Jahren zur Aufgabe, Unternehmen, Organisationen und Institutionen bei der Auswahl und dem Einsatz von Werbeartikeln zu unterstützen und Markenbotschafter mit beziehungsstiftendem Kontext zu entwickeln.

www.mes-marketingservices.de