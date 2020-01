memo AG: Emissionsfreier Versand in Würzburg

Seit kurzem setzt die memo AG in Würzburg Same-Day-Lieferungen mit Elektrofahrzeugen um. Der Versandhändler mit Sitz in Greußenheim in der Nähe von Würzburg liefert Bestellungen von Privat- und Gewerbekunden bereits seit September 2016 in einigen deutschen Städten und Ballungsräumen mit Elektro-Lastenrädern aus. Neu in Würzburg ist, dass der komplette Warenversand emissionsfrei erfolgt: Die Pakete werden mit dem hauseigenen Elektrofahrzeug, das mit Strom aus 100% regenerativen Energien betankt wird, vom memo-Lager in Greußenheim nach Würzburg transportiert. Alle Bestellungen, die bis 11 Uhr eingehen, liefert das Unternehmen noch am selben Tag aus.

Realisiert wurde das Projekt zusammen mit Studierenden der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Neben einer umfassenden Umweltverträglichkeitsanalyse ermittelten die Studenten im Rahmen ihrer Arbeit u.a. geeignete Partner für die Zustellung, passende Lastenräder und sinnvolle Standorte für Micro-Hubs. Bei der Auslieferung arbeitet memo mit dem Berufsbildungswerk Caritas Don Bosco und dem Express-Logistik-Unternehmen Radboten zusammen.

Die große Herausforderung bestehe laut Presseangaben darin, den kompletten Versandprozess mit den erforderlichen Schnittstellen zur Übermittlung der Versandinformationen und Kundenbenachrichtigungen organisatorisch und technisch abzuwickeln. Die doppelten Versandkosten – für Paketdienstleister und Radlogistiker – sowie die Anschaffungskosten für eigene Elektrolastenräder, u.a. zwei für Würzburg, trägt das Unternehmen selbst. „Wir sehen in der Zustellung mit Elektrolastenrädern auf der letzten Meile zum Kunden eine sinnvolle und zudem effektive Möglichkeit, um Städte und Ballungsräume von umwelt-, klima- und gesundheitsschädlichen Emissionen zu entlasten“, so memo-Vorstandsmitglied Frank Schmähling. „Als Versandhändler sind wir Teil des Problems und stellen uns mit dieser Maßnahme unserer Verantwortung, indem wir in Eigeninitiative schnell handeln.“

