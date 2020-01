Mypromo Service wird eigenständige AG

Das Unternehmen Mypromo Service, Mainz-Kastel, das ursprünglich als Tochterfirma der Geiger-Notes AG gegründet wurde, ist ab sofort eine eigenständige Aktiengesellschaft. Die neu gegründete Mypromo AG bündelt als Muttergesellschaft alle mypromo-Aktivitäten der beiden Tochter-GmbHs in Deutschland und Luxemburg. Jürgen Geiger und Heike Lübeck, die beide bereits als Geschäftsführer in den GmbHs tätig sind, bilden den Vorstand der neuen Aktiengesellschaft. Neu ist, dass Heike Lübeck nun auch als Aktionärin am Unternehmen beteiligt ist.

„War Mypromo anfangs lediglich ein ‚Projekt‘ von Geiger-Notes, wird daraus mit Gründung der Mypromo AG ein unabhängiges Unternehmen mit eigenständigen und ambitionierten Zielen im Werbeartikelmarkt“, erklärt Geiger, der auch Vorstand von Geiger-Notes ist, und Lübeck ergänzt: „Die neue Struktur bildet das schnelle Wachstum von mypromo.com und die immer neuen Einsatzmöglichkeiten unserer Vernetzungstechnologie optimal ab. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass unsere ursprüngliche Vision der digitalen Vernetzungsplattform für die Werbeartikelwirtschaft im Alltag jederzeit präsent ist und sich mit Leben füllt.“

Das E-Commerce-System mypromo erlaubt es Werbeartikelhändlern seit Ende 2018, Aufträge über einen White-Label-Shop zu generieren und vollautomatisiert abzuwickeln. User suchen sich auf der Plattform Artikel aus, gestalten ihre Druckdaten online und senden die Bestellung ab.

www.mypromo.com

www.mypromo-service.com