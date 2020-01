Promogift 20: Positiver Saisonauftakt

Die zwölfte Ausgabe der Promogift – Salón Internacional del Regalo Promocional y Maquinaria para Personalización – ging vom 14. bis zum 16. Januar d.J. in der Halle 12 der Messe Madrid über die Bühne. Wie gewohnt unterstützten die beiden spanischen Branchenverbände AIMFAP und FYVAR die Veranstaltung, zu der als Besucher ausschließlich Werbeartikelhändler, die sich legitimieren mussten, zugelassen sind. Selbstverständlich zeigten die beiden Verbände Flagge mit eigenen Ständen, die von den jeweiligen Membern gut besucht waren und mit Erfrischungen zur Kommunikation untereinander einluden. Organisiert wird die Messe von der Madrider Messegesellschaft IFEMA.

An teilweise liebevoll und mit Blick fürs Detail individualisierten Einheitsständen, die sich in ein offen gestaltetes Messelayout mit einer Fläche von nach offiziellen Angaben 13.500 m2 brutto einfügten, präsentierten sich 486 Aussteller, repräsentierte Unternehmen und Marken aus 26 Ländern. Neben international agierenden Generalisten gab es auch viele Spezialisten und Nischenanbieter. Aussteller waren Importeure und Hersteller haptischer Werbung, zudem zeigten Anbieter von Maschinen zur Veredelung ihr Portfolio. Das Spektrum gegenständlicher Werbeträger wurde gut abgedeckt – allerdings dominierten Textilien. Geradezu inflationär: das Thema Nachhaltigkeit in verschiedenen Spielarten. Ob die erwarteten rund 6.500 Besucher tatsächlich gekommen sind, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Die Mehrzahl der Aussteller zeigte sich allerdings mit dem Messeverlauf zufrieden. Zwar war der erste Messetag hinsichtlich der Besucherfrequenz nicht zu aller Zufriedenheit verlaufen, der zweite Tag hingegen überzeugte mit Quantität und Qualität der Besucher.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 394 (31. Januar 2020).

// Michael Scherer

www.promogift.ifema.es

Fotos: Michael Scherer, © WA Media