Polyconcept: Übernahme von ETS Express

Polyconcept, USA-Kensington, gibt den Kauf von ETS Express bekannt. Die Übernahme des nach Unternehmensangaben größten Herstellers für Drinkware am nordamerikanischen Werbeartikelmarkt erfolgte zum 29. November 2019. Mit dem Kauf erweitert der Mutterkonzern von Polyconcept North America (PCNA) sowie dem niederländischen Tochterunternehmen PF Concept mit Sitz in Roelofarendsveen sein Portfolio um hochwertige, innovative Drinkware und baut so seine Präsenz in dieser schnell wachsenden Produktkategorie weiter aus.

ETS wird auch weiterhin vom Unternehmenssitz in Oxnard, Kalifornien, agieren – CEO Sharon Eyal schließt sich der Führungsriege von PCNA an.

www.etsexpress.com

www.polyconcept.com