Crimex: Kooperation mit Plant for the Planet

Seit dem 15. Januar 2020 ist die Werbeartikelagentur Crimex mit ihren Filialen in Osnabrück, Düsseldorf und Berlin Kooperationspartner von Plant for the Planet. Die Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, Bäume auf der ganzen Welt zu pflanzen, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Crimex unterstützt das Vorhaben und pflanzt ab sofort für jeden Auftrag – egal in welcher Höhe – einen Baum. „Wir achten bei der Auswahl unserer Lieferanten auf kurze Wege, bieten immer mehr Werbeartikel aus der Region oder aus nachhaltigen Materialien an“, erläutert Crimex-Chef Claus Roeting. „Dennoch kann zum heutigen Zeitpunkt nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass ein Werbeartikel auch mal einen längeren Weg zurücklegt. Um das zu kompensieren, wollen wir für jede eingehende Bestellung einen Baum pflanzen.“ Mehrere Lieferantenpartner beteiligen sich laut Roeting bereits an der Aktion und lassen für jeden Crimex-Auftrag, der bei ihnen platziert wird, zusätzlich einen Baum pflanzen. „Ausnahmsweise habe ich in diesem Fall auch nichts dagegen, wenn unsere Wettbewerber uns kopieren und ähnlich nachhaltige Aktionen planen“, so Roeting schmunzelnd.

www.crimex.de