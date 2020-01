PPAI Expo: Starker Start ins Jahr

Vom 12. bis zum 16. Januar 2020 fand im Mandalay Bay Convention Center in Las Vegas auf einer Ausstellungsfläche von über 90.000 m2 die diesjährige PPAI Expo statt. Die vom amerikanischen Branchenverband PPAI (Promotional Products Association International) veranstaltete Messe bot Besuchern und Ausstellern zahlreiche Möglichkeiten, neue Geschäftskontakte zu knüpfen, innovative Produktideen kennenzulernen und frische Impulse für ihre Unternehmenskommunikation zu finden. Nach offiziellen Angaben präsentierten über 1.200 Aussteller – darunter 173 Erstaussteller – den über 13.000 Besuchern aus rund 4.300 Unternehmen und 30 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen. Wer auf der Suche nach Trends in bestimmten Produktkategorien war, wurde in einem der Themenpavillons fündig, darunter der Giving Back-Pavillon mit unter sozialen Kriterien und zugunsten von Charity-Projekten gefertigten Produkten sowie speziellen Bereichen für Erstaussteller, umweltfreundliche Artikel und Produkte „made in the USA“.

„Auf der PPAI Expo treffen sich Experten für gegenständliche Werbung, um die Werbeartikelbranche voranzutreiben und herauszufinden, was es Neues im Markt gibt“, resümierte Paul Bellantone, Präsident und CEO des PPAI. „Die PPAI Expo ist der Startschuss für das neue Jahr und stellt Innovationen, Trends und neue Technologien in den Bereichen Promotion, Präsente, Mode und Nachhaltigkeit vor. In diesem Jahr verfügen besonders viele Produkte über spezielle Technologien, mit denen Marketeers das Nutzerverhalten analysieren und den Erfolg ihrer Kampagnen messen können.“

Ein umfangreiches Rahmenprogramm aus Modenschauen, Vorträgen, Workshops und Events ergänzte die Veranstaltung. Beispielsweise fanden auf der interaktiven Bühne „Expo Live!“ Produktdemonstrationen und Interviews mit namhaften Referenten, Ausstellern und Branchenführern statt. Eine Sauerstoffbar und Ziegenyoga-Sessions boten Abwechslung zur Messehektik und Live-Musik sowie ein Biergarten Gelegenheit zum geselligen Austausch. Abgerundet wurde das Rahmenprogramm durch die Verleihung der PPAI Pyramid Awards.

Im kommenden Jahr tagt die PPAI Expo vom 10. bis zum 14. Januar 2020 in Las Vegas.

www.ppai.org

Bildquelle: PPAI