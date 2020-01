Promotion Trade Exhibition: Jubiläumsveranstaltung

V.a. der zweite Tag der PTE (Promotion Trade Exhibition) – in diesem Jahr fand die Veranstaltung zum 20. Mal statt, es war also ein Jubiläum – führte bei der Mehrzahl der Aussteller zu zufriedenen Gesichtern. Qualität und Quantität der Besucher stimmten. Der Auftakt der Veranstaltung, die vom 22. bis zum 24. Januar d.J. in der Halle 3 der Fiera Milano City über die Bühne ging, war – ebenso wie der letzte Tag – etwas schleppend, hieß es seitens der Aussteller. Ob die Messe, die seit vier Jahren von der Fiera Milano selbst organisiert wird, wie im vergangenen Jahr rund 4.500 Besucher anziehen konnte, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

156 Aussteller (2019: 167 Aussteller), vertretene Marken und Unternehmen präsentierten nach offiziellen Angaben ihr Portfolio. Wie in der Vergangenheit gab es zwei Ausstellungsareale, die mit Teppichböden in Orange – hier zeigten sich Anbieter haptischer Werbung – bzw. in Blau – hier präsentierten sich Anbieter von Veredelungsmaschinen und -techniken – kenntlich gemacht wurden. Die Anbieter gegenständlicher Werbeträger waren in der Mehrzahl, sie zeigten an z.T. aufwendig und CI-gerecht gestalteten Ständen das gesamte Spektrum haptischer Werbung. Neben vielen Spezialisten und Nischenanbietern aus verschiedenen europäischen Ländern zeigten große international agierende Generalisten Flagge. Es herrschte eine positive, geschäftige Atmosphäre – offenbar blickt die Branche in Italien mit verhaltenem Optimismus in die Zukunft.

Messebegleitend gab es ein Seminar-, Schulungs- und Vortragsprogramm v.a. zu Werbeanbringungstechniken im „pte lab“-Bereich, das von Experten geleitet wurde. Die 21. Ausgabe der Veranstaltung findet vom 20. bis zum 22. Januar 2021 statt.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 395 (28. Februar 2020).

// Michael Scherer

www.promotiontradeexhibition.it

Fotos: Michael Scherer, © WA Media