werbemittelmesse münchen: Nachhaltiger Auftritt

Am 22. und 23. Januar 2020 konnten sich Fachbesucher aus den Bereichen Einkauf und Marketing im Rahmen der werbemittelmesse münchen (wmm) bereits zum 22. Mal über Trends und Neuheiten aus der Werbeartikelbranche informieren. Die Gäste der von Promo Event (Eichenau) im MOC München organisierten Veranstaltung waren der Einladung der Trägeragenturen admixx (Ottobrunn), AmedeA (Karlshuld), CD Werbemittel (Germering), Eidex (Baierbrunn) und Hagemanngruppe (Eichenau) gefolgt. Gemeinsam mit 116 Lieferantenpartnern stellten die fünf Werbeartikelagenturen sowie das Team von Promo Event gewohnt professionell ein zweitägiges Forum für Kreativität und Innovation auf die Beine und lieferten auf 4.000 m2 neue Ideen für das haptische Marketing. Für viel Input sorgte auch das erneut installierte Nachhaltigkeitsareal, das 2019 Premiere gefeiert hatte. Mehr als 30 Aussteller zeigten auf der Sonderfläche umweltfreundlich hergestellte Produkte aus ihrem Portfolio und vermittelten anhand von Steckbriefen Hintergrundwissen zu den grünen Werbeträgern. Einen weiteren Mehrwert für die Fachbesucher boten vier in Kooperation mit Speakers Excellence durchgeführte Vorträge hochkarätiger Fachreferenten, die laut Veranstalter zwischen 40 und 160 Zuhörer anlockten. Für Lieferanten und Mitarbeiter der Trägeragenturen wurde zudem am Abend des ersten Messetages ein Ausstellerabend ausgerichtet, der exquisites Catering und eine stimmungsvolle Live-Band bot. Standing Ovations gab es für Christine und Dr. Robert Stahl von CD Werbemittel. Das Ehepaar, das von Anfang an an der wmm beteiligt gewesen war und sein Unternehmen Ende 2019 an die ipm-Gruppe verkauft hatte, wurde von Michael Hagemann, Promo Event, mit einem Blumenstrauß und einer Danke-Statue verabschiedet.

Gleichwohl die wmm bei zahlreichen Geschäftsführern und Marketingentscheidern aus Bayern und ganz Deutschland einen festen Platz im Messeterminkalender hat, zählten die Veranstalter in diesem Jahr mit nach offiziellen Angaben ca. 1.200 Besuchern rund 100 Gäste weniger als im Vorjahr. Auch wenn es dadurch bedingt z.T. etwas weniger Zulauf an den Ständen gab, zogen die Aussteller überwiegend ein positives Fazit, lobten die Organisation der Veranstaltung und betonten die Vorteile, die der Zusammenschluss der fünf Trägeragenturen bietet.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 395 (28. Februar 2020).

// Jasmin Oberdorfer

www.werbemittelmesse-muenchen.de

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media